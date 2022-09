«Ich bin ein Star - holt mich hier raus» : Diese Stars ziehen ebenfalls in den Australischen Dschungel ein

Anfang 2023 geht es für eine Schar an Promis wieder in den Australischen Dschungel. Die nächste Staffel von «Ich bin ein Star - holt mich hier raus» sorgt schon jetzt für jede Menge Gesprächsstoff. Neben Lucas Cordalis (55), der seine Teilnahme nachholen darf, sollen auch Yeliz Koc (28), die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (30), Ex-«Sommerhaus der Stars»-Teilnehmerin Lisha, Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) und «Adam sucht Eva»-Teilnehmerin Djamila laut «Bild» mit von der Partie sein.

Nun hat «Bild» den nächsten Camper auffliegen lassen: Es soll Luigi «Gigi» Birofio (23) sein. Trash-TV-Fans ist er längst ein Begriff, mischte er bereits bei «Kampf der Realitystars», «Ex on the Beach» und bald auch «Temptation Island VIP» mit. Er ist bekannt dafür, dass er Partys, Knutschen und wilde Nächte innerhalb dieser TV-Shows liebt. Es könnte also noch heißer im Dschungel werden, als es eh schon ist.