Mentale Gesundheit: Diese Tapete hilft dir gegen Stress

In Zusammenarbeit mit der Gesundheitsorganisation Calm (der Name steht für Campaign Against Living Miserably) hat das Unternehmen eine Paint-It-Yourself-Tapete auf den Markt gebracht – zusammen mit einer Kollektion von besonders beruhigenden Farben, die zusätzlich dabei helfen sollen, deine Wohnräume entspannender zu machen.