So hat man die «Twin Towers», wie die Gebäude 1 und 2 des New Yorker World Trade Centers (WTC) genannt wurden, zuletzt am Morgen des 11. September 2001 gesehen. Sie stürzten ein, nachdem Terroristen zwei Passagierflugzeuge in sie hinein gesteuert hatten. Es blieben nicht die einzigen Attacken an diesem Tag – ein Überblick.