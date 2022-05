Viral, aber nutzlos : Diese Tiktok-Hacks solltest du auf keinen Fall ausprobieren

Putzmittel mischen, Lufterfrischer in die Heizung oder einen Schwamm an der Bohrmaschine: Diese Putz-Hacks vom Hashtag #cleantok taugen gar nichts.

Lufterfrischer in den Radiator

Putzen mit Bohrmaschinen

Es gibt mehrere Gründe, warum man nicht mit einem Bohrer putzen sollte. Zum einen sind Bohrer zum Bohren konzipiert, die beste Leistung liefert der Motor bei einfachen Rein-Raus-Bewegungen. Für Wischen oder Druck von einer Seite sind sie schlicht nicht gemacht. Bohrer drehen außerdem mit 500 bis 2000 Umdrehungen pro Minute, also mit viel Kraft. Bleibt der Schwamm irgendwo hängen, drohen Schäden – entweder am Bohrer, an der zu putzenden Stelle oder – im schlechtesten Fall – an deinen Handgelenken.

Arbeitsflächen in der Küche streichen

Eine neue Küche kostet ein kleines Vermögen. Kein Wunder also, suchen die Tiktok-Userinnen und -User nach günstigen Möglichkeiten, die bereits vorhandene Küche aufzupeppen. Nachdem anfangs hauptsächlich Küchenschränke bemalt wurden, kursieren seit einiger Zeit Videos, in denen Arbeitsflächen bemalt werden. Das ist gleich aus mehreren Gründen heikel.

Grundsätzlich sollte man vorsichtig sein, mit welchen Farben man in der Nähe von Lebensmitteln hantiert – oder diese Lebensmittel künftig sogar direkt auf der Farbe verarbeitet. Auch die hohe Feuchtigkeit und allfällige Schnitte in der Oberfläche sind eine Brutstätte für Bakterien, die du lieber nicht an deinem Essen haben willst. Außerdem müssen Arbeitsflächen in der Küche hitze- und säurebeständig sein, zwei Eigenschaften, die man kaum in ungiftigen Farben findet. Einzige Ausnahme: Holzarbeitsplatten, die man mit speziellen Ölen behandeln kann.