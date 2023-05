Handball-Nationalteams: Diese Trainer übernehmen das Kommando bei den Damen und den Herren

Maik Handschke (l.) und Alexandre Scheubel nehmen die Geschicke der Nationalteams in die Hand.

Zwar kamen bei den Männern auch andere Kandidaten in die engere Auswahl, doch letztlich entschied sich der FLH für Kontinuität und beließ Handschke, den langjährigen nationalen technischen Direktor, im Amt. Der Deutsche hatte die Mannschaft bei ihren letzten beiden EM-Qualifikationsspielen im April geleitet, als sie Niederlagen gegen Nordmazedonien und Portugal einstecken musste. Er wird von Maik Thiele unterstützt, der der Reservemannschaft von Gummersbach in Deutschland vorsteht.

Große Herausforderungen

Der Franzose Scheubel kennt Luxemburg aus seiner Zeit als Trainer der Männer von Berchem und ist Teil von Malesevics Stab in der Nationalmannschaft. Er hat bereits Erfahrung mit einer Frauenmannschaft in Epinal (Frankreich) gesammelt. Die ersten Spiele des Nachfolgers von Adrian Stot im Herbst werden den Handball-Damen voraussichtlich alles abverlangen, geht es doch in der EM-Qualifikationsgruppe gleich gegen Schwergewichte wie Island, Schweden und die Färöer-Inseln. Für Luxemburg ist es ein Novum, auf diesem Level zu spielen.