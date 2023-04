Mittellanges Haar: Diese Trendfrisuren sieht du 2023 überall

Ich mag lange Haare an mir am liebsten.

Der Cub Cut

Der Shoulder Grazing Bob

«Kürzer als ein Long-Bob, aber länger als die normale Version», so beschreibt der Frisör den idealen Bob für 2023. Dabei ist eines besonders wichtig: «In den 2000ern machte Rihanna den asymmetrischen Bob berühmt – er wird im Nacken kürzer und vorne länger. Das ist heute vorbei. Der Bob wird sehr geradlinig auf einer Länge geschnitten.» So wirkt das Ergebnis moderner. Die ideale Länge fällt dabei direkt bis auf die Schultern. Der stufenlose Schnitt sorgt laut dem Experten auch bei feinem Haar für Volumen. Einziger Nachteil: «Sobald er über die Schultern fällt, bewegen sich die Haare nach außen und sorgen für einen Look wie in den 30ern. Um bei der modernen Version zu bleiben, muss man daher regelmäßige Besuche beim Frisör in Kauf nehmen.»