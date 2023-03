Optische Täuschung: Diese Treppe lässt das Netz verzweifeln – führt sie nach oben oder nach unten?

Diese Diskussion weckt Erinnerungen: 2015 stritt sich die ganze Welt darüber, ob dieses Kleid die Farben Blau und Schwarz oder Gold und Weiß hat. Dieses Mal geht es um eine Treppe. Einige sagen, die Treppe führe nach oben, und andere behaupten, sie führe nach unten. Eine typische optische Täuschung eben. Doch was stimmt jetzt?

Was denkst du?

Der Name «Sunny Jim» kommt von diesem Maskottchen.

So idyllisch sieht es in der Meereshöhle aus.

Die besagte Treppe befindet sich in Kalifornien und führt zur Sunny Jim Sea Cave im Küstenort La Jolla. Interessant: Die Höhle zur Cave wurde von dem deutschen Ingenieur und Philosophen Gustav Schulz im Jahr 1902 erbaut. Er sah die hübsche Meereshöhle als Gelegenheit, Touristen ein paar Dollar zu entlocken, und hatte damit recht, denn heute ist die Sunny Jim Cave ein beliebtes Touristenziel. Der Name wurde von Frank Baum, dem Autor von «Der Zauberer von Oz» vergeben. Die Öffnung erinnerte ihn an «Sunny Jim», ein Maskottchen von der amerikanischen Müsli-Marke «Force Cereal».