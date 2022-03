Guantánamo-Dokumente : Diese Uhr macht Sie zum Terroristen

Die Guantánamo-Akten von Wikileaks enthalten bizarre bis peinliche Details. So wurde eine simple Digitaluhr als Erkennungsmerkmal für Terroristen aufgelistet.

In einem Leitfaden zum Erkennen von «feindlichen Kämpfern» werden demnach mehrere Gegenstände ausgelistet, die auf Terrorverdacht hindeuten. Darunter befindet sich neben Satellitentelefonen, Militärsendern und 100-Dollar-Noten auch die Casio F-91W. Es sei «bekannt, dass die Casio an Absolventen von Al-Kaida-Bombenbaukursen in Afghanistan übergeben wurde, zusammen mit Anweisungen, wie man die Uhr als Zeitzünder verwenden könne», heißt es in dem Dokument laut der britischen Zeitung «Guardian».