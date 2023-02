Ikonisch: Diese Uhren haben auch in Videogames einen großen Auftritt

In manchen Spielen sind Uhren mehr als ein Zeitanzeiger oder Schmuckstück: Wir zeigen dir vier Zeitmesser, die du vom Bildschirm in die Realität holen kannst.

Joels Uhr aus «The Last of Us» hat einen traurigen Hintergrund. Screenshot/naughtydog

Ob du gerne in «Animal Crossing» deine Insel bewirtschaftest oder Nazis in «Wolfenstein» abknallst, Spielspaß macht glücklich. Games verleiten dazu, stundenlang in die virtuelle Welt einzutauchen. Inzwischen kannst du verschiedene Accessoires aus der Spielewelt in die Realität mitnehmen – dazu gehören auch die Uhren deiner liebsten Heldinnen und Helden. Wir stellen dir vier Zeitmesser vor, die nicht nur in Videospielen existieren.

Joels Uhr in «Last of Us»

Bevor pilzverseuchte Zombies die Welt in «Last of Us» besiedeln, lebt Protagonist Joel mit seiner Tochter Sarah in Boston. Ausgerechnet am Vorabend der Tragödie bekommt Joel von seiner Tochter eine Uhr geschenkt. Nur 24 Stunden später ist die Uhr kaputt und seine Tochter tot. Der Zeitmesser bleibt aber auch zwanzig Jahre später und entsprechend das ganze Spiel über am Handgelenk unseres Helden als Erinnerung an seine Tochter, seine Menschlichkeit und sein Leben, vor dem Ausbruch des Virus.

Fans versuchen schon länger, das genaue Modell von Joels Uhr zu identifizieren. Auch das Magazin «GQ» geht dem Ursprung der Uhr auf den Grund und zieht das Fazit: «Wir gehen davon aus, dass in der TV-Serie wahrscheinlich ein maßgeschneidertes Modell vorkommt.» Das Modell Super Combat B2 der amerikanischen Uhrenmanufaktur Lüm-Tec kommt dem Original aus dem Game besonders nahe. Joels Uhr gibt es in der Form also nicht zu kaufen, doch Lüm-Tec bringt immer mal wieder neue Auflagen der Super Combat heraus.

1 / 3 Diese Uhr ist Joels letzte Erinnerungsstück an sein Leben vor dem Ausbruch des Virus. Screenshot/Lasofus So sieht die Super Combat B2 aus, die der Originaluhr von Joel am nächsten kommen soll. Lüm Tec Und so sieht eine neuere Version der B Combat-Linie von Lüm Tec aus: LÜM-TEC B57 California, ab ca. 219 Euro – von Lüm Tec. Lum Tec

Danis Uhr aus «Far Cry 6»

Dani Rojas ist, je nach Auswahl der Spielerin oder des Spielers, Protagonistin oder Protagonist des Shooter Games «Far Cry 6». Im Spiel wird die Uhr ein wichtiges Hilfsmittel, um sich beispielsweise schnell aus einer Gefahrenzone zu begeben. Als Symbol für das Überleben und die Unverwüstlichkeit belohnt der Verbündete Juan Dani für den erfolgreichen Abschluss der ersten Mission mit seinem Glückszeitmesser: der Khaki Field Titanium Automatic.

Die Uhr gibt es auch im echten Leben. Das Schweizer Uhrenlabel Hamilton kreierte in Zusammenarbeit mit der Softwarefirma Ubisoft die Khaki Field Titanium. Das Stück ist identisch zu der Uhr, die auch Dani im Spiel trägt. Einziger Wermutstropfen: Die Uhr ist auf 1983 Stück limitiert und inzwischen ausverkauft.

1 / 2 So sieht das Originalpiece aus Far Cry 6 aus. Dieses ist aber bereits ausverkauft. Hamilton Ein ähnliches Modell wäre die Khaki Field Day Date: Khaki Field Day Date Auto, 995 Euro – von Hamilton auf Hamiltonwatch.com. Hamilton

Snakes Uhr in «Metal Gear Solid V»

Fans des Spiels «Metal Gear Solid V» haben das Zifferblatt dieser Uhr schon öfters gesehen. Die Uhr erscheint auf dem Bildschirm, wenn Snake die «Fantom Zigarre» raucht und damit für seinen Rachefeldzug gegen die Kampfeinheit Cipher die Zeit beschleunigt.

Solid Snake mit seiner Uhr, mit der der Spieler die Zeit manipulieren kann. Screenshot/Youtube

Anders als bei «Last of Us» gibt es um die Herkunft dieser Uhr kein Rätselraten. Spieleentwickler Hideo Kojima bestätigt selbst, dass es sich beim Stück um eine Seiko Digiborg aus den 1980ern handelt. Das passt auch zum Game, das ebenfalls in den Achtzigerjahren spielt.

Im September 2015 brachte Seiko die Uhr in Zusammenarbeit mit dem Studio von Hideo Kojima in einer limitierten Edition heraus. Inzwischen kannst du das Stück nur noch aus zweiter Hand erwerben. Die Zeit kannst du damit zwar nicht manipulieren, aber unter Umständen ein gutes Investment tätigen. Ursprünglich kostete der Zeitmesser rund 405 Euro, inzwischen musst du einen vierstelligen Betrag hinblättern.

1 / 2 Auf dem Sekundärmarkt ist die Uhr noch erhältlich: Seiko Wired Metal Gear Solid V Digiborg, 3200 Euro – auf chrono24.de chrono24.de Dieses Stück sieht der Metal Gear Solid Uhr ähnlich: Seiko Agam 401, 261 Euro – auf discoveryjapan.me Seiko

James Bonds Uhr in Golden Eye

Wohl die bekannteste Uhr aus einem Videospiel ist James Bonds Omega Seamaster aus dem Spiel «GoldenEye 007». Das Stück kann alles, was sich ein Spion von einer Uhr nur wünschen könnte – dazu gehört natürlich auch, Laser zu schießen. Zeitgleich dient die Uhr im Spiel auch als Pausenmenü mit einer ikonischen Musik.

Bei der Uhr handelt es sich um die Omega Seamaster 300m Professional 2541.80.00, die Pierce Brosnan als James Bond auch im «GoldenEye»-Film trägt. Das exakt gleiche Modell ist bei Omega aktuell nicht erhältlich. Jedoch gibt es vom Uhrenhersteller eine James-Bond-Alternative.