Ukraine-Krieg : Kinder aus der Ukraine finden in Strassen die Unbeschwertheit wieder

STRASSEN - Mehr als zwanzig Kinder aus Kriegsgebieten sind im Ukrainischen Haus in Strassen untergekommen. Dort lernen sie wieder einen geregelten Alltag zu führen.

Die neunjährige Sasha findet langsam wieder Gefallen an den kleinen Dingen des Alltags. Das Mädchen ist den Kriegswirren in ihrer Heimat entkommen und hat Kiew vor fast 14 Tagen verlassen. Nun ist sie in Strassen – genauer gesagt im Ukrainischen Haus, das am 10. März von der Gemeinde für Flüchtlinge geöffnet wurde. Etwa 20 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren werden momentan dort die ganze Woche über betreut.