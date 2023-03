Gaspipelines : Diese ukrainischen Spezialeinheiten könnten Nord Stream gesprengt haben

Auch fast ein halbes Jahr nach den Anschlägen auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee sind die Hintergründe und vor allem die Urheber noch immer im Dunkeln. Internationale Ermittler wollen nun eine «proukrainische Gruppe» ausgemacht haben, die mit einer gemieteten Jacht von Rostock (D) aus zu den Orten der Sprengungen reiste und dort unter Wasser mit 500 Kilo Sprengstoff die Explosionen auslöste, die die beiden Gasleitungen zerstörten. Die Gruppe soll aus fünf Männern und einer Frau bestanden haben, darunter der Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistenten und eine Ärztin, wie Recherchen von ARD, SWR und der «Zeit» ergeben haben sollen. Das Schiff, auf dem Spuren von Sprengstoff gefunden worden seien, sei von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden, die zwei Ukrainern gehöre.

Vier Organisationen werden genannt

Genannt werden vier verschiedene Organisationen der Ukraine. So etwa der Inlandsgeheimdienst SBU , mit angeblich 27.000 Angehörigen der größte seiner Art in Europa. Dieser sei teils paramilitärisch organisiert. Auch der Auslandsgeheimdienst SSR, dem viele Militärs angehörten, wird als potenzieller Urheber genannt.

Infrage käme auch der Militärgeheimdienst GUR, der dem Verteidigungsministerium untersteht und der vom ukrainischen Dok-Filmer Artjom Schewtschenko kürzlich für «wagemutige Aktionen auf See, am Himmel und am Boden» gelobt wurde. Im März 2022 sprengten etwa GUR-Mitglieder Staudämme nördlich von Kiew, um den russischen Vormarsch zu bremsen. Schließlich werden auch Kampfschwimmer der Marine genannt, die in der Ukraine einem Spezialoperationskommando unterstehen. Diese wurden mithilfe britischer und US-amerikanischer Kollegen trainiert und sollen auch in Unterwasser-Zerstörungen geschult sein. Im Oktober könnten sie zudem an einem Angriff auf russische Kriegsschiffe beteiligt gewesen sein.