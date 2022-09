Gästeliste ist voll : Diese VIPs sind heute an der Beerdigung der Queen

Die Liste der hochrangigen Gäste, die heute zu Ehren der Queen in der Westminster Abbey Platz nehmen, ist lang. Die Kapazität der Kirche ist voll ausgeschöpft.

US-Präsident Joe Biden mit First Lady Jill Biden.

Zum Staatsbegräbnis für Königin Elizabeth II. werden etwa 2000 Gäste in der Westminster Abbey in London erwartet. Darunter sind rund 500 Würdenträger aus aller Welt, zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie sowie die amtierende britische Premierministerin Liz Truss und mehrere ihrer Amtsvorgänger. «Dies ist das größte internationale Event, das wir seit Jahrzehnten veranstaltet haben», zitierte die Zeitung The Telegraph eine Quelle aus der Regierung. Die Gästeliste im Überblick: