Geni(t)ale Waffe: Diese Wespen rammen angreifenden Fröschen ihre Genitalien ins Maul

Die Genitalien der Männchen bestehen aus einem sogenannten Aedeagus – der Insektenversion eines Penis – und einem Paar Stacheln. Diese schleudern sie ihren Angreifern entgegen, woraufhin diese oftmals von ihnen ablassen. Das konnten Shinji Sugiura und Misaki Tsujii von der Kobe University in Experimenten mit Fröschen zeigen (siehe Video).

Männchen stechen ohne Stachel

Auf die Idee zu der im Fachjournal «Current Biology» veröffentlichten Studie brachte die beiden Forschenden eine schmerzhafte Begegnung mit einem männlichen Anterhynchium gibbifrons-Vertreter. Denn Tsujii war von einer männlichen Wespe «gestochen» worden, obwohl die Männchen eigentlich keinen Stachel haben. «Überraschenderweise verursachte der ‹Stachel› des Männchens einen stechenden Schmerz. Ich habe die Hypothese aufgestellt, dass die männlichen Genitalien als Abwehrmechanismus gegen Raubtiere dienen», so Sugiura in einer Mitteilung .

Um herauszufinden, ob er damit richtig lag, führte das Forschungsduo Wespenmännchen mit ihren klassischen Fressfeinden zusammen und beobachtete, was passiert. Konkret setzen der Forscher und die Forscherin einzelne männliche Wespen entweder mit einem Laubfrosch (Dryophytes japonicus) oder einem Teichfrosch (Pelophylax nigromaculatus) in eine Box.

Genitalien als Waffe

Ergebnis: In allen Fällen stürzten sich die Frösche auf die Wespen. Doch während alle Teichfrösche die Wespe erfolgreich fraßen, lehnten die Laubfrösche sie in 35 Prozent der Fälle ab. Bei beiden Konstellationen beobachteten Sugiura und Tsujii, dass die Wespen mit ihren Genitalien in den Mund oder das Gesicht der Frösche stachen, während sie angegriffen wurden.