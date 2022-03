Genug vom Glühwein? : Diese Winter-Cocktails retten Ihre Festtage

Gegen Ende Dezember hatte man von vielem schon ein bisschen zu viel – unter anderem vom Glühwein. Diese Winter-Cocktails retten Sie über die Festtage.

In kaum einer Zeit des Jahres wird so viel gegessen und getrunken wie in der Weihnachtszeit. Ein Fest jagt das andere, eine Einladung zum Apéro oder zum Essen folgt auf die nächste. Das ist schön. Unumstritten. Doch früher oder später kann der Hungrigste oder die Durstigste das Gereichte kaum mehr sehen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass – und das gilt besonders für die Getränke – immer wieder dasselbe aufgetischt wird: nämlich Glühwein.