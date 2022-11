Miracle Berry: Diese Wunderbeere gilt als Covid-Mittel und verrückte Partyzutat

Samantha Maxwell, Autorin des Food-Channels im «Paste»-Magazin, berichtet in einem ihrer Artikel, wie sie auf die Miracle Berry (auf Deutsch: Wunderbeere) aufmerksam wurde: Sie hatte Covid und daraufhin ihren Geschmackssinn verloren – nicht gerade optimal als Food-Redaktorin.

Holt die Beere den Geschmack zurück?

«Ich erfuhr, dass einige Covid-Betroffene mit einer in Westafrika beheimateten Frucht einer Pflanze namens Synsepalum dulcificum experimentierten. In der Vergangenheit war diese Krebspatienten verabreicht worden, deren Geschmackssinn durch eine Chemotherapie beeinträchtigt war», so Maxwell.