Mbappé fordert : Diese zwei Stars soll Paris Saint-Germain kaufen

Kylian Mbappé ist nach dem Nicht-Wechsel zu Real Madrid der Spielerboss bei PSG. Jetzt will der Stürmerstar bessere Mitspieler.

Kylian Mbappé bleibt bis 2025 in Paris: Jetzt will er neue Spieler.

Brisant wäre die Verpflichtung von Tchouaméni, weil auch Real Madrid das Mittelfeld-Talent unbedingt haben will. Mbappé könnte also für den nächsten Ärger in Madrid sorgen. Tchouaméni ist noch bis 2024 an AS Monaco gebunden. Die Ablöse liegt bei 50 Millionen Euro.