Schleswig-Holstein : Diesel-Dieb wird von Wagen mitgeschleift und stirbt

Ein 33-jähriger Mann versuchte im norddeutschen Bad Segeberg, Diesel aus einem Kleinlaster zu stehlen. Doch dann fuhr dessen Fahrer los – der Dieb wurde so schwer verletzt, dass er noch vor Ort verstarb.

Die Dieselpreise in Deutschland bewegen sich in schwindelerregenden Höhen.

Am frühen Donnerstagmorgen stieß die Polizei in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein auf einer Straße auf eine tote Person mit schwersten Verletzungen. Ein Zeuge hatte zuvor den Notruf informiert. Beim Verstorbenen fand die Polizei einen Gartenschlauch. «Der Spurenlage nach dürfte der Mann von einem Fahrzeug erfasst und mehrere Meter mitgeschleift worden sein», heißt es in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten zogen einen Experten zur Klärung des Unfallhergangs zu.