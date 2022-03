Wer Diesel tankt, sollte heute dringend noch einmal an der Zapfstation halten: Ab Samstag kostet der Liter Diesel nämlich 1,728 Euro, wie die Regierung am Freitagabend mitteilt. Neuer Rekord und ein Plus von satten 18,5 Cent zum jetzigen Preis. Nicht ganz so heftig macht auch Super 98 nochmal einen ordentlichen Sprung von 9 Cent pro Liter auf 1,796 Euro.