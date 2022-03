Tanken in Luxemburg : Dieselpreis sprudelt weiter in die Höhe

LUXEMBURG - Autofahrer müssen im Großherzogtum immer tiefer in die Tasche greifen. In der Nacht zum Mittwoch steigt der Dieselpreis erneut an.

Der Trend zeigt klar in eine Richtung: nach oben. Diesel wird in der Nacht zum Mittwoch ab 0 Uhr wieder ein gutes Stück teurer. Der Liter kostet dann 1,028 Euro und damit 2 Cent mehr als bisher. Erst vor zwei Wochen war der Preis für den Treibstoff erstmals seit 15 Monaten wieder über die Ein-Euro-Marke gestiegen.

Der Liter 95 Oktan kostet weiterhin 1,157 Euro. Der 98er-Sprit bleibt bei 1,223 Euro pro Liter stehen.