Luxemburg-Stadt : Diesen Sommer kehrt die «echte» Schueberfouer zurück

LUXEMBURG – Nach zwei Jahren gibt es wieder eine traditionelle Schueberfouer auf dem Glacis. Das hat Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwochmorgen beim City-Breakfast eröffnet.

Wer Nervenkitzel und kulinarische Spezialitäten mag, wird sich freuen: Die Schueberfouer wird diesen Sommer wieder in ihrer traditionellen Form stattfinden. Der große Jahrmarkt in Luxemburg-Stadt kommt nach den Corona-Jahren so zurück, wie man ihn bis 2019 kannte.