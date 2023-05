Mehr ist mehr: Diesen Sommer regiert buntes Make-up wie in den Achtzigern

Lange hat das Clean Girl Tiktok und Instagram dominiert : Statt auf intensives Make-up setzten Creators auf minimalistischen Einsatz von Concealer, wenig Rouge und so viele transparente Produkte, wie irgendwie möglich. Es sollte schließlich niemand erkennen, dass da tatsächlich Schminke im Gesicht ist. Doch wie das mit Trends so ist, folgt jetzt – nach fast zwei Jahren – die Gegenbewegung. Und die kommt knallig daher. 80s-Make-up erlebt einen neuen Hype.

Bunte Mascara

Ein wichtiger Player: bunte Mascara. Denn wer sagt, dass Wimpern immer nur schwarz oder braun sein dürfen? Im Sommer wird es bunt in Pink, Grün, Lila oder Knallrot. Dieser Look ist dir zu krass? Auch bunte Spitzen (einfach über eine Schicht schwarze Mascara tuschen) oder lediglich ein bunter unterer Wimpernkranz sorgen für einen Hingucker.

Metallic Lidschatten

Glitter-Lidschatten? Langweilig. Die 80er fahren auf Metallic-Effekte ab und 2023 stimmt die Beauty-Szene fröhlich mit ein. Ja, das klappt auch als Mini-Akzent. Richtig cool wird der Look aber erst in XXL und so bunt wie möglich. Wie wär's, auf dem nächsten Festival mal den Strass einzutauschen?

XXL-Rouge

Was ist das Erste, das dir Make-up-technisch beim Thema 80er in den Sinn kommt? Richtig, Rouge. Viel davon und weit über die Wangenknochen hinaus. Die Farbe ist dabei zweitrangig – leuchtendes Pink ist aber sicher vorne mit dabei.

Neon Lippen

Sonnenuntergang im Gesicht

Klar, blauer Lidschatten war in den 80ern ein riesiges Ding. Der wahre Star unter all denen, die damals schon die Kunst des Verblendens entdeckt hatten, war aber ein anderer: Lidschatten-Looks in den Farben des Sonnenuntergangs, der in einem Guss in das Rouge übergeht. 2023 bringen wir Pink, Rot, Rosa und Lila in Kombination zurück ins Gesicht.