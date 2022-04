«Unbezahlbare Erfahrungen»: Dieser 17-jährige Schüler ist jetzt schon Chef von zwei Start-ups

Wer jung ein Unternehmen gründet, nimmt eine hohe Belastung auf sich, wenn gleichzeitig Schule ist. So geht es auch dem 17-jährigen Felix Kläres aus Deutschland, der schon zwei Start-ups aufgebaut hat.

Seine erste Firma für 3D-Druck gründete er mit 14. Sie war laut Kläres von Beginn an profitabel. Einen Lohn zahlt er aber trotzdem nicht aus. Die zweite Firma folgte dieses Jahr. Sie zeigt virtuelle Modelle von Immobilien für Bauprojekte in einer App an. Im Sommer soll es dafür eine Finanzierungsrunde mit 500.000 Euro von Investoren geben.