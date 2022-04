Carlos Alcaraz - Dieser 18-Jährige ist so gut, dass sogar der spanische König gratuliert

In Miami schlug er den Norweger Casper Ruud im Final glatt in zwei Sätzen mit 7:5, 6:4.

Groß war der Jubel bei Carlos Alcaraz am Sonntag. Der Spanier gewann erstmals das Masters in Miami.

Wenn es um die Verteilung der ganz großen Titel im Männertennis geht, ist seit fast 20 Jahren die Favoritenrolle in der Regel klar auf einige wenige Schultern verteilt. Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal gewannen zusammen 61 Grand-Slam-Titel und zeichneten sich damit für die allermeisten Major-Triumphe in den letzten Jahren verantwortlich.

Sogar der König gratuliert

Am Sonntag besiegte der 18-Jährige in seinem ersten Masters-Final in Miami den Norweger Casper Ruud mit 7:5, 6:4 und gewann damit als jüngster Spieler und als erster Spanier überhaupt das prestigeträchtige Turnier in Florida. «Ich bin absolut sprachlos und so glücklich», meinte Alcaraz nach dem verwandelten Matchball.