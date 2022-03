Wetter in Luxemburg : Dieser April ist trockener als gewöhnlich

LUXEMBURG – Dieser Monat ist einer der vier trockensten April-Monate, die seit 1947 im Großherzogtum verzeichnet wurden. Erst am Montag könnte es wieder etwas regnen.

Erinnern Sie sich, wann der letzte Regen im Großherzogtum Luxemburg fiel? Mit Ausnahme eines sehr leichten Regens am vergangenen Samstag (0,4 Liter auf den Quadratmeter) fiel der letzte Tropfen Wasser am 21. März, also vor mehr als einem Monat. An diesem Tag schneite es morgens sogar, bevor die Flocken in Regen übergingen. Seitdem ist es trocken und der Grundwasserspiegel könnte bald darunter leiden.