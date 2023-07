Antwort in 20 Sekunden: Dieser einfache Test zeigt dir, ob du ein Schlaganfallrisiko hast

Das Forschungsteam wies in einer 2015 veröffentlichten Studie Folgendes nach: Je kürzer jemand die Balance halten konnte, desto mehr Gefässschädigungen lagen vor. Diese verursachten im Alltag keine Symptome, bildeten aber einen hohen Risikofaktor für Schlaganfall und Demenz, so die Forschenden im Fachjournal «Stroke».

Jedes Jahr erleiden in Luxemburg mehr als 1000 Personen einen Schlaganfall, auch Hirnschlag genannt. Er ist hierzulande die dritthäufigste Todesursache und die wichtigste Ursache einer Langzeitbehinderung bei Erwachsenen. Zunehmend trifft es auch jüngere Menschen, wie der Fall Hailey Bieber zeigt . Auch Ballermann-Sängerin Melanie Müller hat einen Schlaganfall erlitten . Rund 15 Prozent der Schlaganfälle sind bedingt durch Hirnblutungen, etwa 85 Prozent durch Hirninfarkte.

So funktioniert der Test – und das verrät er

Für den Test braucht es keinerlei Hilfsmittel. Alles, was man dafür tun muss, ist, 20 Sekunden auf einem Bein zu stehen. Wer das nicht schafft, hat nach Ansicht der Forschenden ein hohes Schlaganfallrisiko oder möglicherweise bereits Mikroblutungen oder Mini-Infarkte im Gehirn erlitten.

Woraus schließen das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?

Ergebnis: Je kürzer jemand die Balance halten konnte, desto mehr Gefäßschädigungen lagen vor. Diese verursachten im Alltag keine Symptome, bildeten aber einen hohen Risikofaktor für Schlaganfall und Demenz, so die Forschenden im Fachjournal Stroke. Frühere Studien deuten in eine ähnliche Richtung. Wer also beim Balancieren auf einem Bein Schwierigkeiten hat, sollte sich besser untersuchen lassen.