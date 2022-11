Yusuf Shah: Dieser Elfjährige ist intelligenter als Albert Einstein

Yusuf habe den Test gemacht, weil seine Freunde in der Schule ihm gesagt hätten, dass er sehr klug sei, wie er selbst erzählt. Danach haben er und seine Familie das Ergebnis gefeiert, indem sie in ein Restaurant essen gingen.

«Alle in der Schule halten mich für sehr klug, und ich wollte schon immer wissen, ob ich zu den besten zwei Prozent der Teilnehmenden an diesem Test gehöre. Es ist ein besonderes Gefühl, ein Zertifikat für mich und über mich zu haben», so Yusuf. Später möchte er Mathematik an den renommierten Universitäten Oxford oder Cambridge studieren.