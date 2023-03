Damian Oliver: Dieser Engländer verzichtete auf Fußballer-Karriere und wurde Porno-Star

«Das war schon furchteinflößend, ich war an meinem ersten Set, der Kameramann war ein großer Ire mit Glatze, er war beängstigend. Ich sollte meinen Schw*** rausholen und anfangen zu fi****», erinnert sich Oliver an seinen ersten Porno-Dreh vor vier Jahren.

Schicksalsschläge und Knast-Aufenthalt

Im Podcast «Anything Goes With James English» packt das einstige Fußball-Talent Anekdoten aus seinem Leben als Schauspieler in der Erwachsenenbranche aus und erklärt, wieso er in dieser Szene landete. Als Kind geriet Oliver auf die schiefe Bahn. Dies nachdem sich seine Eltern trennten und seine Großmutter an Brustkrebs starb, als er 14 Jahre alt war. Er kam mit Drogen in Kontakt und landete im Gefängnis.