Kommunalwahlen: Dieser Holländer wirbt für die Luxemburg-Wahl

Der Niederländer Patrick Van Egmond sieht der nahenden Frist gelassen entgegen. Noch bis zum kommenden Montag, den 17. April, können sich Luxemburgs Zugezogene auf den Wählerlisten für die Kommunalwahlen am 11. Juni einschreiben. «Alle haben verstanden, dass sie sich registrieren lassen können. Auch Urlauber können sich ganz einfach auf guichet.lu einschreiben», meint der Wahl-Luxemburger. Durch soziale Medien und per Post seien die Bürger gut informiert worden.

Patrick selbst ist Mitglied bei Déi Gréng und Kandidat in der Hauptstadt. Viele Sonntage habe er vor Supermärkten verbracht, um Anwohner davon zu überzeugen, ihre Wählerstimme zu nutzen. «Ich habe ihnen erklärt, wie wichtig das ist und was auf dem Spiel steht», erzählt er. Der Niederländer lebt seit 2008 im Großherzogtum und hat sich von Anfang an politisch engagiert. Auch bei den Kommunalwahlen im Jahr 2017 hat er seine Stimme abgegeben. Bald habe er gemerkt, dass viele Ausländer eher zurückgezogen leben. «Sie leben hier, verstehen aber nicht viel von dem, was hier passiert, weil das lokale Leben immer noch viel auf Luxemburgisch stattfindet», so Patrick.