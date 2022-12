Guinness-Buch-Eintrag: Dieser Iraner (20) ist der kleinste Mann der Welt

Der weltweit kleinste Mann besuchte das weltweit höchste Gebäude

Wie das Guinness Buch der Rekorde auf seiner Website schreibt, erfüllte sich Afshin einen großen Wunsch, während er in Dubai war. So besuchte er den Turm Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Im Iran lebt Afshin in einem abgelegenen Dorf im Bezirk Bukan in der Provinz West-Aserbaidschan und spricht sowohl Kurdisch als auch Farsi. Bei seiner Geburt wog er nur 700 Gramm – inzwischen beträgt sein Körpergewicht 6,5 Kilo.