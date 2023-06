Filippo Sorcinelli: Dieser Italiener ist der Designer von Franziskus’ päpstlichen Roben 

Bei seiner Arbeit spielt der Schneider Filippo Sorcinelli mit erotischen und religiösen Motiven. Bei Instagram sieht man den Italiener zudem oft oberkörperfrei und in extravaganten Posen. Der Designer und Künstler wirkt auf den ersten Blick nicht wie jemand, der für Päpste und Kardinäle liturgische Gewänder und Accessoires anfertigt. Doch Papst Franziskus trägt seine Roben und vor ihm tat dies auch Benedikt XVI. Passt das extravagante Künstlertum in die strengen Regeln der katholischen Kirche?

«Ja», sagt Sorcinelli in seinem Geschäft in Rom. In diesem Job religiös zu sein, das sei zwar «fundamental wichtig für diese Arbeit». Gleichzeitig müsse er jedoch auch seine künstlerische Freiheit ausleben können, um kreativ zu sein. So habe auch schon Michelangelo Merisi da Caravaggio die Balance zwischen den Regeln der Kirche und der Kreativität zu seiner Zeit gefunden. Gewisse Regeln lägen allerdings in der Natur der Sache, meint der 47-Jährige. «Dies ist ein Teil der Liturgie. Die Liturgie besteht nun mal aus Regeln und diese müssen zu Recht eingehalten werden. Doch all dies schränkt nicht die Kreativität des Künstlers ein.» Gerade dieses Zusammenspiel mache seine Arbeit aus.