Wetter in Luxemburg: Dieser Juli war mehr Durchschnitt als Vollkatastrophe

Wer in den vergangenen Tagen und Wochen das Haus verlassen hat, konnte den Eindruck bekommen, dass der Juli von ungewöhnlich schlechtem Wetter geprägt war. Dass es so außergewöhnlich letztlich gar nicht war, geht aus den Daten hervor, die Meteolux am Dienstag auf seiner mittlerweile wieder erreichbaren Website veröffentlicht hat. Während ein Großteil der nördlichen Hemisphäre unseres Planeten unter einer extremen Hitzewelle litt und von damit einhergehenden Waldbränden heimgesucht wurde, kam Luxemburg weitgehend ungeschoren davon. Der einsatzbereite Hitzeplan blieb somit vorerst in der Schublade.