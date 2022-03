Weltpremiere Renault Austral : Dieser Kompakt-SUV soll es für Renault richten

Die Franzosen schicken den Kadjar nach nur sieben Jahren in Rente und ersetzen ihn durch ein komplett neues Modell.

Der Renault Kadjar verschwindet vom Markt – der Kompakt-SUV wird nach nur sieben Jahren durch ein neues Modell ersetzt. Oder, wie man es auch ausdrücken könnte: Der Renault Kadjar wird umbenannt. Denn das neue Modell namens Austral heißt zwar anders, ist aber eigentlich die Nachfolgergeneration des Kadjar. Weil Renault es aber nicht so formulieren will, lautet die Schlagzeile: Renault feiert die Weltpremiere des neuen Austral.

«Der Austral ist die perfekte Verkörperung dessen, was ein SUV im C-Segment sein muss und was Renault leisten kann», ist Renault-Chef Luca de Meo überzeugt. Beim Design zeigten sich die Franzosen aber weniger mutig als zuletzt beim neuen Megane E-Tech Electric, der gestalterisch klar für das neue Auto-Zeitalter steht. Der Austral hingegen ist betont harmonisch gezeichnet, eckt nirgends an und sieht genau so aus, wie man sich einen SUV in der aktuellen Renault-Design-Sprache vorstellt.