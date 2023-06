Fashion Week: Dieser Luxusmantel aus alten Zigarettenstummeln sorgt für Aufsehen

Ein Modestudent präsentiert an der Paris Fashion Week einen Mantel aus unzähligen gerauchten Zigaretten.

Die Klimakrise und die Entsorgung ungebrauchter Kleidung stellt die Modebranche vor ein grosses Problem. Einige Modeschaffende wie der Walliser Kevin Germanier nutzen darum für ihre Entwürfe Upcycling. Mit einem Kleid aus Zigarettenstummeln, das Jiawei Han diese Woche an der Paris Fashion Week zeigt, hievt der Modestudent jetzt aber Upcycling aufs nächste Level. Der Student der Paris Fashion School enthüllt einen Mantel aus Tausenden benutzten Zigarettenstummeln und sorgt mit dem Stück für Furore.

Auf der Strasse gefunden

Auf Instagram gehen die Bilder vom Zigarettenstummel-Mantel viral. Viele fragen sich, woher die Zigaretten stammen. Der Modestudent erklärt in den Kommentaren: «Ich bin selbst Raucher, also sind einige Stummel von mir selbst. Den Rest davon habe ich auf der Straße gefunden.» Bei den Kommentierenden stößt das auf Anklang: «Du hast einen coolen Mantel gemacht und dazu noch etwas für die Gesellschaft getan!» Nur der Geruch des Mantels wird von der Community in Frage gestellt. Der Designer bestätigt den unfassbaren Gestank.