Miami, USA: Dieser Mann lebt seit 25 Jahren auf Kreuzfahrtschiffen

Seit Jahrzehnten reist der ehemalige Finanzmanager Mario Salcedo mit Kreuzfahrtschiffen über den Ozean. Unlängst hat ihm die Kreuzfahrtlinie Royal Caribbean, der er seit mehr als 20 Jahren die Treue hält, eine Auszeichnung verliehen. An Board der Schiffe ist er längst als «Super Mario» bekannt – mehr als 1050 Kreuzfahrten und mehr als 7300 Nächte auf See hat er hinter sich, wie der « Spiegel » schreibt.

Kerngesund seit Kündigung

In seinem früheren Leben als Finanzmanager habe er viel zu viel gearbeitet und nur zwei Wochen im Jahr Ferien gemacht. Seit er sein Leben auf die Kreuzfahrtschiffe verlegt und die Arbeit niedergelegt hat, gehe es ihm viel besser. Er sei nicht ein einziges Mal krank gewesen, seit er auf den Kreuzfahrtschiffen lebe, so der «Spiegel».

Jeden Morgen richte sich Salcedo noch mit einem Laptop sein Büro am Pooldeck ein und manage die Investment-Portfolios einer Handvoll reicher Privatkunden. Ansonsten rauche er Zigarren und mische sich am Abend bei ein paar Drinks unter die Passagiere.

6000 pro Monat für Luxusleben

An Land geht der gebürtige Kubaner nur alle paar Wochen für wenige Stunden, um in seiner Eigentumswohnung in Miami die Sachen für die nächste Kreuzfahrt zu packen, wie der «Spiegel» berichtet. 6000 Dollar im Monat soll Salcedo für sein Leben auf hoher See ausgeben und auch für die Klimabilanz ist sein Lebensstil nicht hilfreich. Außerdem habe er inzwischen praktisch alle Freunde und Bekanntschaften vom Festland verloren, an Land könne er inzwischen kaum noch stehen, da er den festen Boden nicht mehr gewöhnt sei. Dennoch sagt er: «Ich fühle mich gesegnet».