Rekord: Dieser Mann lebt seit 74 Tagen unter Wasser und will nicht auftauchen

1 / 4 Joseph Dituri befindet sich seit insgesamt 74 Tagen unter Wasser – und will weitere 26 bleiben. Ob er das schafft? via REUTERS Unglücklich sieht Dituri in der Unterwasser-Lodge nicht aus. Was er aber sehr vermisst, ist die Sonne. via REUTERS Immerhin bekommt Dituri oft genug Besuch: Von Ärzten, aber auch von Schulklassen, die zu ihm runtertauchen. IMAGO/Cover-Images

Fröhlich winkt Joseph Dituri (55), ein Universitätsprofessor aus Florida, einem Taucher zu, der sich von außen seinem Fenster in der «Jules’ Undersea Lodge» nähert. Die Lodge ist eingerichtet wie ein ganz normales Appartement, mit einem großen Unterschied: Sie befindet sich am Boden einer 30 Meter langen Lagune in Key Largo, Florida. Seit insgesamt 74 Tagen ist der 55-Jährige nicht mehr aufgetaucht – und bricht damit den Rekord von 73 Tagen, der wiederum von zwei anderen Professoren aufgestellt wurde.



Das Ziel des sympathischen Mannes mit dem wilden Lockenschopf: 100 Tage unter Wasser schaffen. Der ambitionierte Plan ist Teil des «Project 100», einem wissenschaftlichen Projekt der Marine Resources Development Foundation.

Regelmäßige ärztliche Kontrollen sind Pflicht

«Die Neugier auf Entdeckungen hat mich hierhergeführt», twitterte Dituri am Sonntag. «Vom ersten Tag an war es mein Ziel, kommende Generationen zu inspirieren, Wissenschaftler zu interviewen, die das Leben unter Wasser erforschen, und herauszufinden, wie der menschliche Körper in extremen Umgebungen funktioniert.» Mit dem Projekt soll aber auch gezeigt werden, wie fragil und schützenswert unsere Ozeane sind, also ein Bewusstsein geschaffen werden. Damit das Experiment für ihn nicht ins Lebensgefährliche abdriftet, wird der Uni-Professor täglich von Ärzten untersucht, die prüfen, wie sich der erhöhte Druck unter Wasser auf seinen Körper auswirkt.

An ihm werden eine Reihe psychosozialer, psychologischer und medizinischer Tests durchgeführt, darunter Blutuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen und Elektrokardiogramme sowie Stammzellentests. Ein Psychologe und ein Psychiater dokumentieren außerdem die Auswirkungen, die das Leben in einer isolierten und beengten Umgebung über einen längeren Zeitraum mit sich bringt.

Seine Studenten unterrichtet er weiter online

Der Professor will am 9. Juni wieder auftauchen. Bis dahin geht sein Leben unter Wasser seinen gewohnten Gang, Dituri hat einen ziemlich durchgetakteten Tag. So steht er jeden Tag um fünf Uhr morgens auf, um Sport zu treiben. Zu seinen Mahlzeiten unter Wasser gehören Eier und Lachs. Außerdem unterrichtet er seine Studenten der University of South Florida (USF) auch weiter – online versteht sich. Das Fach: Biomedizintechnik. Auch wenn Dituri das Leben unter Wasser liebt, freut er sich dennoch, bald wieder an Land zu gehen. Denn eines vermisst er ganz besonders: die Sonne.

Übrigens: In Jules’ Unterwasser-Lodge kann man Übernachtungen buchen – die sind aber recht teuer: Zwei Nächte kosten 2475 Dollar. Das geht aber erst, wenn Dituri wieder aufgetaucht ist.