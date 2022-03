Taliban-Chef Fazlullah : Dieser Mann ließ 132 Kinder töten

Der Mann hinter dem Überfall auf die Schule in Peschawar heißt Maulana Fazlullah. Er soll auch für den Angriff auf Friedensnobelpreisträgerin Malala verantwortlich sein.

Bald mächtiger als der Schwiegervater

Maulana Fazlullah wurde im 1974 im Swat-Tal in Pakistan geboren — genau wie Malala. Wie die jüngste Friedenspreisträgerin gehört auch er dem Stamm der Yousaf an.

Spitzname: «Radio Mullah»

Als TTP-Gründer Mohammed aus der Haft entlassen wurde, war sein Schwiegersohn bereits so mächtig geworden, dass er an der Spitze der TTP blieb. Fazlullah begann Allianzen mit stärkeren Taliban-Gruppierungen zu schmieden, nahm bald nur noch Befehle von Taliban-Führer Hakimullah Mehsud entgegen.

Fazlullah unterstützt den IS

Als im Jahr 2007 das pakistanische Militär eine Offensive gegen die Terroristen startete, floh Fazlullah nach Afghanistan. Zwei Jahre später kehrte er ins Swat-Tal zurück – und kündigte Racheaktionen für die Tötung von Taliban-Mitgliedern an. Wie die «Washington Post» schreibt, ist ein klarer Zusammenhang zwischen seiner gestärkten Machtposition und den Angriffen auf Schulen durch die TTP zu erkennen: Seit 2009 gab es in Pakistan über 1000 Attacken auf Bildungseinrichtungen.

Nach seiner Machtübernahme brach Fazlullah alle Friedensverhandlungen mit der pakistanischen Regierung ab, wie «The Guardian» schreibt. Vergangenen September kündigte er an, künftig die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu unterstützen. Dabei bot er auch an, Taliban-Kämpfer nach Syrien und in den Irak zu schicken.