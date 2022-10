Ukraine-Krieg: Dieser Mann soll Drahtzieher der Explosion auf der Krim-Brücke sein

Wegen der Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke sind nach Behördenangaben acht Personen festgenommen worden. «Zum derzeitigen Zeitpunkt sind im Zusammenhang mit dem Strafverfahren fünf russische Staatsbürger und drei Staatsbürger aus der Ukraine und Armenien festgenommen worden», teilte der Pressedienst des russischen Geheimdienstes FSB am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Der Anschlag sei vom ukrainischen Militärgeheimdienst organisiert worden, berichtete der FSB weiter. Namentlich wird dessen Chef Kyrylo Budanow als Organisator genannt.

Bombe soll unter 22 Paletten getarnt gewesen sein

Demnach habe man die Bombe in Baufolie eingewickelt und unter 22 Paletten getarnt über die Grenze geschmuggelt, wie der FSB weiter vermeldet. So soll die Bombe von Bulgarien aus nach Armenien und Georgien verfrachtet worden sein. «Am 4. Oktober überquerte die Ladung auf einem Lastwagen die russisch-georgische Grenze und wurde in die Region Krasnodar geliefert», schreibt der FSB.