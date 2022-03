Fethi Terbil : Dieser Mann wurde Gaddafi zum Verhängnis

Als die Proteste am 15. und 16. Februar in der libyschen Stadt Bengasi ihren Anfang nahmen, forderten die Menschen vor allem die Freilassung des Anwalts Fethi Terbil.

Wie die politischen Umstürze in Tunesien und Ägypten sind auch die Massenproteste in Libyen eng mit dem Schicksal einer zentralen Identifikationsfigur verbunden: Fethi

Terbil vertritt als Anwalt einige jener Familien, die im Jahr 2006 bei einer Schießerei im Gefängnis Abu Salim in der Hauptstadt Tripolis etwa 1 200 Verwandte verloren.