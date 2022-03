Ukraine-Krieg : «Dieser menschlichen Tragödie muss ein Ende gesetzt werden»

LUXEMBURG – Premierminister Xavier Bettel hat am Montag mit Wladimir Putin über die russische Invasion in der Ukraine gesprochen. Er forderte den russischen Präsidenten auf, einen direkten Kontakt mit seinem ukrainischen Amtskollegen Selenski herzustellen.

Zwischen Russland und der Europäischen Union sind seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar tiefe Gräben entstanden. Die Kommunikation mit dem Kreml ist deswegen aber nicht abgebrochen. Nach Emmanuel Macron, Olaf Scholz und Charles Michel hat am Montagmorgen auch der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. In dem Gespräch verurteilte der Regierungschef «die Aggression Russlands gegen die Ukraine auf das Schärfste», wie das Staatsministerium mitteilte.