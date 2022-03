Dopamine Dressing : Dieser neue Modetrend hebt deine Laune im Nu

Der Frühling ist da und weckt die Lust nach starken Farben. Mit Dopamine Dressing gibt es jetzt den passenden Trend dazu.

Bei Dopamine Dressing dürfen die Farben so richtig knallen. Instagram/emilisindlev

Die Welt öffnet sich langsam wieder und in der Mode wird das mit Farbe gefeiert. Bunte Looks mit warmem Gelb, …

… knalligem Pink …

… oder frischem Grün fluten gerade die Instagram-Timelines.

Dopamine Dressing nennt sich der neue Modetrend, der gute Gefühle wecken will. «Vielen hat die Corona-Welle aufs Gemüt geschlagen. Da können Farben eine neue Freude am Leben und Lust an der Mode auslösen», sagt Fashion-Dozentin Andrea Krieg.

Bei Dopamine Dressing dreht sich alles darum, zu Kleidungsstücken zu greifen, die die Laune heben. «Den gemütlichen Schlabberlook haben wir lange Zeit getragen. Jetzt scheint es den Menschen ein Bedürfnis zu sein, sich wieder chic zu machen», erklärt Andrea Krieg den Trend. Dieses Bedürfnis zeigt sich auch an den Fashion Weeks, wo Naked Dresses und Partykleider , wie bei Versace, die Laufstege erobern.

Farben lösen Emotionen aus

Es gibt viele Farben, die wir in unserem Kulturkreis mit bestimmten Emotionen verbinden, wie zum Beispiel Grün für die Hoffnung oder Schwarz für Trauer. Für Andrea Krieg können diese Richtlinien beim Dopamine Dressing aber über Bord geworfen werden. «Es gibt diese Assoziationen, dass Farben wie Gelb oder Orange mit Glücksgefühlen gleichgesetzt werden. Ob und was eine Farbe aber auslöst, ist eine persönliche Sache», so Andrea Krieg.

Einen komplett schwarzen Look als Dopamine Dressing zu verkaufen, weil er gute Gefühle auslöst, zählt nicht ganz. «Dopamine Dressing ist immer bunt. Es geht um kräftige Farben, die eine gewisse Lebendigkeit ausstrahlen», weiß unsere Expertin.

So trägst du den Dopamine-Look

Damit der farbenfrohe Look nicht so aussieht, als könntest du den Papagei im Zoo ersetzen, rät Andrea Krieg neutrale Farben wie Schwarz, Weiß oder Grau dazu zu kombinieren, um mit dem Style zu brechen. «Ich würde maximal drei Farben miteinander mischen und da beziehe ich die Accessoires mit ein. Also zum Beispiel eine bunte Hose, ein neutrales Shirt und vielleicht noch eine farbige Tasche oder Schmuck dazu», klärt die Fashion-Dozentin auf.

Wer bunte Looks nicht gewohnt ist und sich erst einmal an einen Dopamine-Dressing-Look herantasten will, dem rät Andrea Krieg, die Farbe nicht gleich ins Gesicht zu nehmen. «Das bedeutet, ich würde zum Beispiel mit bunten Schuhen, Hosen oder einem Jupes anfangen.» Wer sich gar nicht von einem schwarzen Look trennen will, kann auch einzelne bunte Accessoires ins Outfit integrieren, denn «Schwarz lässt andere Farben intensiver wirken».

Influencerin Chiara Ferragni machts vor – sie trägt zum komplett schwarzen Look einen gelben Jupes mit Schleppe:

«Einfach ausprobieren!»

Andrea Krieg sagt von sich selbst, dass sie am liebsten gedeckte oder monochrome Looks trägt. «Trage ich einmal bunt, werde ich oft von den Leuten angesprochen und sie fragen: ‹Was ist denn bei dir los?›» Diese Reaktionen findet die Fashion Dozentin interessant. «Mir geht es nämlich auch super, wenn ich mich von Kopf bis Fuß in Schwarz kleide. Oft suggeriert ein buntes Outfit den Menschen: ‹Mir gehts gut!› Farbe hat also einerseits eine Wirkung auf mich, aber auch auf mein Umfeld, das mich wahrnimmt.»

Zu guter Letzt rät Andrea Krieg allen, die Dopamine Dressing ausprobieren wollen, zu einer Portion Mut. «Denn die braucht es manchmal, um einen farbigen Look zu tragen. Einfach mal ausprobieren, du kannst dann immer noch zum Look komplett in Schwarz zurückkehren.»