Alaska: Dieser Patient muss rund um die Uhr gekuschelt werden

Zur Betreuung des Walrosses gehören auch häufige Kuscheleinheiten. 20Min/SeaLife Center

In Alaska wird ein seltenes Walrosskalb rund um die Uhr betreut, nachdem es letzte Woche allein im nördlichsten Teil des eisigen US-Bundesstaates gefunden wurde. Das etwa ein Monat alte pazifische Walrosskalb kam am 1. August im SeaLife Center im Süden von Alaska an.

Tier war meilenweit von der Küste entfernt

Zuvor war es fast sechseinhalb Kilometer vom Meer entfernt von Arbeitern gesichtet worden, schreibt das Alaska SeaLife Center auf seiner Homepage. Dieser Fundort sei ungewöhnlich, da pazifische Walrosse normalerweise im Meer oder entlang der westlichen Küste zu finden seien. Laut dem Zentrum ist unklar, wie es das Tier so weit ins Landesinnere geschafft hat.

Walrosskälber sind in den ersten zwei Jahren ihres Lebens auf ihre Mutter angewiesen, um zu überleben. Als dieses Walross gefunden wurde, war nach Angaben des Zentrums kein erwachsenes Walross in Sicht. «Es war offensichtlich, dass das verirrte Kalb ohne Hilfe nicht lange überleben würde», so das SeaLife Center.

Das Tier wurde deshalb in ein Lagerhaus gebracht, wo es über Nacht unter ständiger Beobachtung blieb, und dann per Flugzeug zum Alaska SeaLife Center transportiert. Das Männchen ist der erste Walross-Patient seit vier Jahren und nur eines von zehn Walrossen, die in der 25-jährigen Geschichte des Zentrums aufgenommen wurden, wie CNN schreibt.

Kuscheln für ein gesundes Heranwachsen