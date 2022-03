Helfer im Haushalt : Dieser Roboter räumt ihr Zimmer auf

Wer hasst nicht aufräumen? Ein japanisches Start-up bastelt daher an einem Roboter, der selbständig Ordnung im Haushalt schafft.

Das hört sich für die meisten Menschen wie ein Traum an, allerdings dauert es bis zur Serienreife noch ein bisschen. Und ganz billig dürfte der Roboter auch nicht werden. Aber er kann ja auch viel – oder zumindest lernt er es gerade.

Denn die Herausforderung für die Wissenschaftler ist es, dem Roboter beizubringen, sich in einem Chaos zurecht zu finden. Denn was für Menschen (zumindest theoretisch) kein Problem ist, ist für Roboter gar nicht so leicht. Denn sie beziehungsweise Künstliche Intelligenzen sind vor allem gut darin, immer wiederkehrende, gleiche Arbeiten zu verrichten.