Einfacher Trick: Dieser Schminktrend kaschiert deine Schlupflider

Justine Skye zeigt sich mit Floating Eyeliner in Neongelb und betont damit ihre Augen.

Was ist Floating Eyeliner?

Hinter dem Begriff verbirgt sich ein Lidstrich, der statt auf dem Wimpernkranz im Freiraum zwischen Lidfalte und Augenbraue aufgetragen wird – so, als würde er schweben.

Ähnlich wie bei der sogenannten Negative Space Maniküre , bei der ein Teil des Nagels unlackiert bleibt, dient die ungeschminkte Haut über und unter dem Lidstrich dazu, das Design stärker in den Vordergrund treten zu lassen.

Großes Plus für alle mit Schlupflidern: Dieser Teil des Auges kann in keiner Lidfalte verschwinden, sondern ist konstant sichtbar.

Für einen Extra-Hingucker nutzen viele Stars und Make-up-Artists Liner in bunten, kräftigen Farben und schminken spezielle Formen. Besonders häufig zu sehen ist eine gerade, waagerechte Linie unter den Augenbrauen. Aber auch die klassische, geschwungene Cat-Eye-Form kommt regelmäßig zum Einsatz. Neu einfach an einer Stelle, an der sie auch sichtbar ist.