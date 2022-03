Praktisch : Dieser Solartisch lädt auch das Handy auf

Die holländische Designerin Marjan van Aubel hat einen Tisch entworfen, der mittels Solarzellen Strom erzeugt – und so mobile Geräte auflädt.

Die Grätzel-Zelle des Tisches kann im Unterschied zu klassischen Solarzellen auch mit diffusem, also indirektem Licht Strom erzeugen. Dadurch funktioniert die Erfindung auch in Innenräumen. Laut Angaben der Designerin ist der Current Table das erste Möbelstück, das Energie innerhalb von Gebäuden speichern kann, «wo Nützlichkeit und Ästhetik in Alltagsobjekten kombiniert werden».