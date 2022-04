«GZSZ» : Dieser Star verlässt überraschend die Serie

Gerade mal zwei Jahre war Vildan Cirpan in der RTL-Serie zu sehen. Nun gibt der Sender bekannt, dass die Schauspielerin auf eigenen Wunsch aussteigt.

Am Donnerstag werden die GZSZ-Zuschauer «Nazan» das letzte Mal auf den Bildschirmen sehen.

Seit März 2020 ist Vildan Cirpan (39) in der Rolle der türkischstämmigen Ärztin Nazan Akinci zu sehen und wurde schnell in dei Herzen der «GZSZ»-Zuschauer geschlossen. Nun verkündet die Schauspielerin in Serien-Aus. Die 39-Jährige soll laut RTL auf eigenen Wunsch die Serie verlassen.