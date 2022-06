Lightyear 0 : Dieser Stromer nutzt die Kraft der Sonne

In den letzten Jahren haben E-Auto-Start-ups viel versprochen, doch selten Konkretes geliefert. Beim Solarauto-Projekt Lightyear aber scheint man nun Nägel mit Köpfen zu machen.

Elektroauto-Start-ups hat es in den vergangenen Jahren viele gegeben, doch über hochtrabende Visionen sind die meisten nicht hinausgewachsen. Das 2016 von Studenten der TU Eindhoven ins Leben gerufene Projekt der Solar-Limousine Lightyear scheint hingegen erfolgversprechender zu sein, denn das erste Modell, der Lightyear 0, wurde nun im finalen Serienoutfit präsentiert. Im September soll die Produktion einer auf 946 Exemplare limitierten Kleinserie anlaufen, im November werden die ersten Fahrzeuge an Kunden und Kundinnen übergeben.

Gratis-Strom von oben

In dieser Rechnung ist noch nicht der potenzielle Beitrag der in der Außenhaut integrierten Photovoltaik-Anlage miteingerechnet. Insgesamt fünf Quadratmeter gekrümmte Solarzellenfelder wurden in die Karosserie integriert. Ist der Lightyear 0 an einem sonnigen Tag unterwegs, kann das bordeigene Kraftwerk Strom für bis zu 70 weitere Kilometer einspeisen. Übers Jahr gerechnet soll der Solarertrag für eine Fahrleistung von 11.000 Kilometer reichen. Abhängig natürlich vom Fahrprofil bietet der Lightyear 0 in den Sommermonaten damit das Potenzial, den Strom für die täglichen Fahrten über Monate hinweg autark zu produzieren. Der Nutzer oder die Nutzerin wird also möglicherweise über ein halbes Jahr lang keine Zapfsäule ansteuern müssen.