Weniger Stress: Dieser Tiktok-Hack könnte dein Leben verändern

Die Low-Dopamine-Routine ist nicht nur auf Tiktok in aller Munde. Der Trend will, dass du stressfrei und sanft in den Tag startest – um dann produktiver zu sein.

Viele Userinnen und User schwärmen von diesem «langsameren Morgen» für einen anschließend besseren Tag. Wie der Name vermuten lässt, geht es in der Routine darum, dass die Ausschüttung des Glückshormons Dopamin am Morgen so niedrig wie möglich gehalten werden soll. Anstatt sich morgens also direkt mit tausend Einflüssen zu überrumpeln, sollte man den Tag langsam und entspannt beginnen, um Stress zu reduzieren und die Produktivität so für die kommenden Stunden zu steigern. Influencerinnen verraten, wie das funktioniert.