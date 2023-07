Zwei Supermonde: Dieses astronomische Schauspiel kannst du erst 2037 wieder bestaunen

In der Nacht zum 30. August wird der Mond sogar noch näher sein.

Am 1. August geht ein Supermond auf.

Am 1. August erscheint der Vollmond etwas heller und größer als normal. Das liegt daran, dass er der Erde näher als sonst ist – nur 357.530 Kilometer beträgt sein Abstand, daher die Bezeichnung Supermond.

In der Nacht zum 30. August wird der Mond sogar noch näher sein. Dann ist er nur noch 357.344 Kilometer entfernt. Da es sich um den zweiten Vollmond im selben Monat handelt, wird es sich um einen sogenannten Blue Moon (blauer Mond) handeln. Blue Moon ist im englischen Sprachraum landläufig die Bezeichnung für einen zweiten Vollmond innerhalb eines Monats im gregorianischen Kalender.

Schauspiel wiederholt sich erst in 14 Jahren wieder

«Warme Sommernächte sind die ideale Zeit, um den Vollmond wenige Minuten nach Sonnenuntergang am östlichen Himmel aufgehen zu sehen. Und das gleich zweimal im August», sagt der pensionierte Nasa-Astrophysiker Fred Espenak gegenüber dem britischen «Independent».

Das letzte Mal, dass zwei volle Supermonde den Himmel im selben Monat zierten, war 2018. Laut dem italienischen Astronomen Gianluca Masi, dem Gründer des Virtual Telescope Project, wird dies erst wieder 2037 der Fall sein. Masi wird den Supermond am Dienstagabend live im Internet übertragen, wenn er über dem Kolosseum in Rom aufgeht.

Der erste Supermond in diesem Jahr ging im Juli auf. Der vierte und letzte wird im September zu sehen sein. Die beiden im August werden jedoch näher sein als die beiden vorherigen. Ob der erste Supermond am 1. August in Luxemburg beobachtet werden kann, ist aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht sicher.