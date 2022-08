UFO über Schottland? : Dieses Foto sollte eigentlich bis 2076 geheim gehalten werden

Zwei Männer entdeckten 1990 in den schottischen Highlights ein seltsames Objekt am Himmel. Ihre Fotos landeten jedoch in den Geheimakten der britischen Regierung. Jetzt hat ein pensionierter Offizier ein Foto geleakt.