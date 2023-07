Italien: Dieses gigantische Hagelkorn bricht den Europa-Rekord

In Azzano Decimo, eine Gemeinde in der norditalienischen Region Friaul-Julisch Venetien, wurde ein Hagelkorn mit deinem Durchmesser von 19 Zentimetern entdeckt. Das sei laut dem European Severe Storms Laboratory (ESSL) ein neuer Europa-Rekord. Der bisherige Europa-Rekord von 16 Zentimetern in Carmignano di Brenta, eine Gemeinde in der Provinz Padua in Venetien, wurde erst am 19. Juli aufgestellt. Dieser hielt also nur fünf Tage.



Am 24. Juli gegen 23 Uhr wurde Azzano Decimo, wo das gigantische Hagelkorn gefunden wurde, von einem heftigen Hagelsturm getroffen. Nach «einer gründlichen Prüfung der Berichte und Fotos» kamen die Spezialisten des ESSL zum Schluss, dass der Durchmesser des Hagelkorns mit 19 cm bestätigt werden kann.